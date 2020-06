Les Center Parcs et Sunparks respectent les mesures de sécurité, selon un audit externe

Tous les Center Parcs et Sunparks belges répondent aux normes de sécurité et de santé préconisées par les autorités publiques, d'après un audit effectué par l'organisme de certification indépendant Kiwa. Les premiers domaines de l'enseigne avaient pu rouvrir leurs portes au public le 8 juin dernier, après plusieurs semaines de fermeture forcée en raison de la crise liée au coronavirus."Les Center Parcs Les Ardennes, Erperheide, De Vossemeren et Park De Haan ainsi que les Sunparks Kempense Meren et Oostduinkerke ont été soumis à un audit approfondi et après le test pratique, Kiwa a confirmé que Center Parcs et Sunparks respectent tant les mesures gouvernementales que les propres mesures supplémentaires", a indiqué par communiqué mardi la chaîne de parcs de loisirs. L'enseigne s'est par ailleurs réjouie d'être les "premiers domaines de vacances à être testés indépendamment par l'organisme de certification Kiwa en Belgique". "Cela nous donne l'assurance que nous faisons tout notre possible pour recevoir nos clients de manière responsable. Nous continuerons à suivre de près l'évolution de la situation et, si nécessaire, à donner une formation supplémentaire à nos employés pour assurer un suivi approprié", a réagi le directeur de Center Parcs et Sunparks en Belgique, Erwin Dezeure. L'ensemble des parcs de loisirs de la chaîne ont pris plusieurs dispositions afin d'assurer les gestes barrière, en tenant compte notamment de la distance de 1,5 mètre. Le personnel a par ailleurs été formé pour garantir la sécurité des clients. Des itinéraires fléchés ont en outre été établis et plusieurs postes de désinfection ont été installés. Le check-in numérique est de plus favorisé. Les restaurants et bars des domaines sont ouverts et plusieurs activités sont disponibles selon les règles en vigueur. Les Center Parcs aux Pays-Bas ont également reçu le label de qualité Kiwa Covid-19. (Belga)