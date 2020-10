Les chaînes TV de la RTBF rejoignent Zuny, l'offre 100% digitale de VOO

Les trois chaînes TV de la RTBF (La Une, Tipik et La Trois) sont désormais disponibles sur Zuny, l'offre 100% digitale de Voo lancée il y a trois semaines à l'attention de la génération connectée, annonce mercredi l'opérateur télécom. Elles n'en faisaient en effet pas encore partie, au contraire des autres chaînes télévisées belges.Zuny se compose de deux formules de base avec Internet illimité et accès à du contenu séries via l'application. La première revient à 39 euros par mois tandis que la seconde, moyennant supplément, permet à l'utilisateur d'y ajouter une option mobile, avec 16 GB de données et 300 SMS et minutes d'appel. Il est encore possible d'ajouter des options à ces deux offres, désactivables à tout moment via l'application Zuny. Par exemple, le foot belge, une sélection de chaînes TV généralistes (avec accès aux chaînes de RTL Belgium, à AB3 ou TF1, et donc désormais celles de la RTBF) ou encore un supplément pour des appels et SMS illimités. (Belga)