Les championnats d'Europe d'athlétisme par pays intégrés aux Jeux Européens en 2023

Les championnats d'Europe d'athlétisme par pays feront partie des Jeux Européens en Pologne en 2023, troisième édition du nom, ont annoncé mercredi les organisateurs.Les championnats d'Europe par pays sont organisés en division avec des montées et des descentes. Ils devaient être organisés en Espagne en 2023, mais l'association européenne d'athlétisme s'est mise d'accord avec le comité olympique européen (EOC) pour l'organiser dans le cadre des Jeux Européens en 2023 qui se tiendront en Pologne, à Cracovie, du 21 juin au 2 juillet. Les compétitions d'athlétisme sont prévues à Chorzow en Silésie dans le stade Slaski là où s'est déroulée la Super League cette année. La Belgique était en Première Ligue, le deuxième des quatre niveaux européens, en juin à Cluj-Napoca en Roumanie évitant la relégation de justesse. Glasgow en 2015 et Minsk en 2019 avaient accueilli les deux premières moutures de cet évènement organisé tous les quatre ans. L'édition 2023 compte aussi déjà à son programme le basket 3X3, le tir à l'arc, le badminton, le beach-handball, le beach-soccer, la boxe, le break-dance, le canoë, le cyclisme, l'escrime, le judo, le karate, le pentathlon moderne, le muay-thaï (la boxe thaïlandaise), le kick-boxing, le padel, le tir, le saut à skis, l'escalade, le tennis de table, le taekwondo, le teqball (tennis de table sur une table incurvée) et le triathlon. (Belga)