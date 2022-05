Les chemins de Wouter Vrancken et du FC Malines se séparent en fin de saison

Wouter Vrancken ne sera plus l'entraîneur du FC Malines la saison prochaine, a annoncé le club malinois de Jupiler Pro League dimanche.Engagé en Europe playoffs, le FC Malines terminera la saison avec son entraineur qui oeuvrera pour la dernière fois le 21 mai contre Genk. "Après beaucoup de discussion entre le club et l'entraîneur, les deux parties ont décidé de prendre des chemins différents", lit-on dans le communiqué. "Nous prenons congé d'un entraîneur qui en quatre ans a assuré la promotion en D1A, remporté la Coupe de Belgique et finit trois fois dans le subtop du classement", a résumé Frank Lagast, le CEO de Malines. Wouter Vrancken, 43 ans, avait un contrat à durée indéterminée au KV, mais le club s'est engagé à le libérer pour un autre club. (Belga)