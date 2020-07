Les chiffres doivent résonner comme une sonnette d'alarme, selon Maggie De Block

La ministre de la Santé, Maggie De Block, a mis en garde vendredi la population face aux nouveaux chiffres de la contamination au coronavirus."Ces chiffres doivent résonner chez chacun comme une sonnette d'alarme", a-t-elle déclaré au micro de Radio 1 (VRT). Le nombre de contaminations s'est accru de 32% au cours des sept derniers jours comparés à la semaine précédente, ressort-il du tableau publié par l'Institut scientifique de santé publique Sciensano. Lundi passé, 216 nouveaux cas étaient ainsi recensés. Selon le virologue Marc Van Ranst, on est face au début d'une deuxième vague. "Ce ne sont certainement pas de bons chiffres. Nous devons bien respecter les mesures, limiter nos contacts et nous en tenir aux règles", a souligné Mme De Block (Open Vld). Un Conseil national de Sécurité (CNS) se réunira jeudi prochain. "Nous examinerons soigneusement les chiffres et verrons si des mesures doivent être renforcées", a indiqué la ministre. Mme De Block espère qu'un nouveau confinement ne sera pas nécessaire. "Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous devons l'éviter et maintenir les efforts", a-t-elle ajouté. (Belga)