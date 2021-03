Les cinémas d'art et essai rouvriront partiellement samedi pour Still Standing for Culture

Les cinémas d'art et essai rouvriront partiellement samedi dans le cadre du nouvel appel aux actions lancé par le collectif Still Standing for Culture, annoncent jeudi 8 institutions dans un communiqué. L'ensemble du monde culturel est invité à se mobiliser à nouveau samedi pour dénoncer le bilan d'un an de confinements ciblés."Ce samedi à 13h13, certains cinémas feront des actions en extérieur, d'autres ouvriront leurs portes, se transformeront en musées ou en parcours d'artistes, d'autres encore projetteront un film ou une sélection de bandes annonces des prochaines sorties maintes fois reportée...", expliquent les huit cinémas d'art et essai participants dans un communiqué commun, précisant que le respect des règles sanitaires sera assuré. Ces actions s'inscrivent également dans le mouvement initié par des théâtres et des centres culturels à l'initiative de la FEAS, qui ont choisi d'ouvrir symboliquement à 13h13. "Le chiffre 13 est porteur de chance et d'espoir (...) Nous espérons ainsi forcer la chance puisque tous les appels à la raison se sont avérés inaudibles", expliquent les organisateurs. Les cinémas Caméo à Namur, Quai 10 à Charleroi, Sauvenière à Liège, ainsi que les salles obscures Galeries, Kinograph, Nova, Palace et Vendôme à Bruxelles prendront part aux actions. (Belga)