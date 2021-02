Les coiffeurs belges appellent les Néerlandais à ne pas traverser la frontière

La Belgische Beauty Federatie, qui représente environ 700 professionnels du soin capillaire, appelle mercredi les Néerlandais à ne pas traverser la frontière pour une coupe de cheveux.Les salons de coiffure pourront rouvrir leurs portes ce samedi, sous de strictes conditions. Pour ne pas mettre en péril ce redémarrage, la fédération de la beauté belge prie mercredi les Néerlandais vivant près de la frontière à ne pas se rendre dans le Plat pays pour profiter d'une coupe de cheveux. "Lorsque les coiffeurs ont fermé chez nous et qu'ils restaient ouverts aux Pays-Bas, nous avons remarqué qu'un certain nombre de nos clients vivant près de la frontière sont allés se faire couper les cheveux aux Pays-Bas. Pour éviter une vague dans le sens inverse, nous appelons les Néerlandais à rester chez eux", déclare le président de la Belgische Beauty Federatie, Mario Blokken. "Nous voulons éviter ainsi que des groupes de populations qui n'entrent habituellement pas en contact soient mélangés." M. Blokken assure que le secteur de la coiffure veut limiter le plus possible les risques sanitaires, afin de ne pas être à nouveau contraint à la fermeture dans quelques semaines. La fédération communiquera une nouvelle fois cet appel à ses membres dans les prochains jours. (Belga)