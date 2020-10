Les coiffeurs craignent une catastrophe sans mesures de soutien supplémentaires

Les coiffeurs de Belgique parlent de conséquences "catastrophiques" maintenant qu'il a été imposé aux salons de fermer leurs portes pendant au moins six semaines. "Nous sommes surpris, car nous avons fait beaucoup d'efforts. S'il n'y a pas de soutien, il ne sera pas possible pour de nombreux coiffeurs de rouvrir leurs portes", a déploré vendredi Jef Vermeulen de la fédération professionnelle Coiffure.org.Selon les coiffeurs, peu d'infections sont à reprocher aux salons de coiffure qui ont fait d'énormes efforts ces derniers mois pour que tout soit aussi sûr que possible. "Alors même que nous sommes confrontés à la période la plus chargée de l'année, nous devons refermer nos portes. C'est douloureux", a souligné Jef Vermeulen. Le secteur réclame de toute urgence de nouvelles mesures de soutien visant à empêcher de nombreux faillites. "Ces mesures doivent au moins être similaires à celles de soutien aux restaurateurs", a poursuivi Jef Vermeulen. "J'espère aussi que le gouvernement contrôlera le travail non déclaré, car le but n'est pas que les coiffeurs aillent exercer leur art à domicile". (Belga)