Les cours suspendus lundi en primaire au collège Saint-Michel d'Etterbeek

Les cours seront suspendus lundi dans la section primaire du collège Saint-Michel d'Etterbeek, annoncent samedi plusieurs médias. Parmi le personnel de la section, cinq personnes ont été testées positives, dont trois professeurs. Dans une communication vendredi soir, le directeur a demandé aux parents de faire tester leur enfant ce samedi. C'est pour s'assurer qu'un maximum de résultats de tests soient connus que les cours ne reprendront, normalement, que mardi.Un second test aura lieu directement dans l'établissement vendredi. La semaine dernière, la section secondaire du collège etterbeekois a été fermée après que quatre enseignants ont été testés positifs au covid-19; élèves et membres du personnel ont été invités à se faire tester. Etant sur le même site que la section secondaire, l'établissement primaire a suivi les mêmes recommandations et c'est dans ce contexte que cinq membres du personnel de la section primaire ont appris qu'ils étaient positifs au virus. Le centre de testing de Mérode, le plus proche de l'école, a connu une importante affluence, notamment ce samedi. Le bourgmestre d'Etterbeek a réitéré, sur Twitter, sa demande à la Cocom de "solliciter l'appui du réseau hospitalier HIS (hôpitaux Iris Sud, NDLR) qui dispose d'une capacité de testing de 1.100 personnes par jour". (Belga)

