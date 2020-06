Les courses cyclistes autorisées avec plus de 50 coureurs le 1er juillet en Flandre

Cycling Vlaanderen, la fédération flamande de cyclisme, a reçu samedi le feu vert du cabinet du ministre des Sports, Ben Weyts (N-VA), pour organiser à nouveau des courses avec un nombre illimité de participants à partir du 1er juillet. Massimo Van Lancker, coordinateur technique du sport de compétition à Cycling Vlaanderen, a confirmé cette information dimanche à Belga."Nous sommes très heureux de cette décision", a déclaré Van Lancker. "La décision doit encore être officiellement ratifiée par le ministre demain (lundi, NDLR) et nous attendons également son protocole, mais nous sommes déjà en train de planifier à l'avance. Après le dernier Conseil de sécurité (CNS) (mercredi 3 juin, NDLR), nous avons eu beaucoup de questions. Organiser des courses pour cinquante coureurs est une tâche difficile. Sans limitation, ce sera plus facile à organiser. Nous espérons pouvoir annoncer un programme pour toutes nos disciplines d'ici la fin de la semaine prochaine. Nous avons déjà remarqué que nos membres sont impatients de disputer des courses à nouveau". "Nous avons également remarqué qu'il y a beaucoup de bonne volonté de la part des gens", a conclu Van Lancker. "Nous apprécions vraiment cela. Nos épreuves se déroulent sur la voie publique. Nous sommes donc également dépendants des organisateurs et des bourgmestres". (Belga)