Les démocrates présentent une loi pour évaluer les capacités des présidents américains

La cheffe des démocrates au Congrès américain Nancy Pelosi a proposé vendredi la création d'une commission pour évaluer la capacité des présidents américains à gouverner, prenant soin d'affirmer qu'elle ne visait pas Donald Trump, convalescent du Covid-19, tout en mettant en doute sa forme mentale et physique.La présidente de la Chambre des représentants, grande bête noire de Donald Trump, a nuancé ses propos de la veille, lorsqu'elle avait semblé plus directement cibler, avec cette initiative, le milliardaire républicain. "Il ne s'agit pas du président Trump. Il sera soumis au jugement des électeurs", a déclaré Nancy Pelosi à 25 jours de la présidentielle américaine du 3 novembre. "Mais il nous a montré qu'il était nécessaire de créer un processus pour les futurs présidents", a-t-elle toutefois ajouté. Alors que Donald Trump, confiné à la Maison Blanche depuis sa sortie d'hôpital lundi, a multiplié cette semaine les déclarations décousues, elle a évoqué les possibles effets secondaires de son traitement: "il prend, bien évidemment, des médicaments. Chacun d'entre nous qui prend des médicaments aussi lourds n'est pas dans son état normal." Elle présentait, lors d'une conférence de presse, un projet de loi visant à créer une commission pouvant enquêter sur les conditions physiques et mentales des présidents des Etats-Unis. Cette commission entre dans le cadre du 25e amendement de la Constitution américaine, qui prévoit que le président cède les rênes du pouvoir à son vice-président s'il n'est plus en situation de gouverner. Plus particulièrement, elle répond à l'article 4, encore jamais utilisé dans l'histoire, qui prévoit que le vice-président puisse engager ce transfert de pouvoir, s'il est soutenu par une majorité des membres du cabinet ou "d'un organisme que le Congrès peut désigner par la loi". Mais Donald Trump jouit d'un solide soutien dans les rangs républicains et chez son vice-président Mike Pence. A la traîne dans les sondages derrière le démocrate Joe Biden, le président républicain, 74 ans, a réagi en retournant les enjeux contre son rival, dont la forme physique et mentale est, à 77 ans, constamment mise en doute par les républicains. "Nancy Pelosi la folle se tourne vers le 25e amendement pour remplacer Joe Biden par Kamala Harris", la candidate démocrate à la vice-présidence, âgée de 55 ans, a tweeté le président en employant son surnom favori pour désigner la responsable démocrate. "Les Démocrates veulent que cela arrive vite parce que Joe l'endormi n'a plus sa tête! !! " (Belga)