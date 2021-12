Les deux s?urs âgées de 10 et 14 ans ont été retrouvées saines et sauves (Child Focus)

Les deux s?urs âgées de 10 et 14 ans disparues à Dilbeek (province du Brabant flamand) ont été retrouvées saines et sauves, a annoncé jeudi soir Child Focus sur Twitter. La fondation avait émis un avis de recherche les concernant plus tôt dans la soirée.Les deux enfants avaient quitté le domicile familial en matinée. Les parents avaient signalé leur disparition et la police locale de Dilbeek ainsi que la Cellule personnes disparues de la police judiciaire avaient ouvert une enquête. La disparition était considérée comme inquiétante, en raison du jeune âge des deux filles et de leurs vêtements peu adaptés aux conditions hivernales. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.