Les dirigeants de l'UE en Turquie la semaine prochaine

Le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen se rendront la semaine prochaine en Turquie pour y rencontrer le président Recep Tayyip Erdogan, a annoncé lundi le porte-parole du Belge.Le voyage aura lieu le mardi 6 avril. Le 19 mars dernier, Ursula von der Leyen et Charles Michel s'étaient entretenus par vidéoconférence avec le président turc. La Commission et le Conseil avaient ensuite évoqué la possibilité d'une visite à Ankara dans un avenir proche. Les relations avec la Turquie étaient l'un des dossiers principaux sur la table des chefs d'État et de gouvernement des 27 réunis en sommet virtuel en fin de semaine dernière. Il s'agissait de faire le point des relations, souvent tendues, avec ce partenaire et voisin stratégique mais instable. À l'issue de ce sommet, les leaders des 27 ont principalement décidé d'attendre de voir si la "désescalade" était durable dans le chef des autorités turques, renvoyant au mois de juin un nouveau débat sur un approfondissement du partenariat. Les dirigeants ont cependant déjà prévu un renouvellement du financement européen pour l'accueil de réfugiés syriens en Turquie, dans la lignée du controversé "pacte migratoire" conclu avec Ankara en 2016. (Belga)