Les Engagés adoptent leur manifeste et leurs statuts, issus de deux ans de débats

Le nouveau mouvement les Engagés, issu du parti centriste cdH et auparavant du PSC (Parti social-chrétien), a adopté samedi son manifeste "pour une société régénérée" et ses statuts lors d'un congrès national à Liège.Les militants de ce parti, qui préfère se définir comme un "mouvement politique et citoyen" après sa "refondation", un processus participatif de plus de deux ans, ont approuvé les futurs statuts à une large majorité de 98% des voix, là où les deux tiers étaient requis. Le manifeste-programme de 191 pages a pour sa part aussi été adopté par 100% des votants, après une discussion sur les neuf derniers amendements sur les 805 initialement déposés. Le président des Engagés, Maxime Prévot, a promis, dans son discours de clôture, de poursuivre ce processus participatif au cours des prochaines années. "Nous sommes enfin arrivés à la fin du processus de reformation de notre parti", a-t-il déclaré devant les militants et les responsables des ex-humanistes. (Belga)