Les équipes bélarusses devront jouer leurs matchs européens sur terrain neutre

Le Comité exécutif de l'UEFA, l'instance européenne du football, a décidé jeudi que tous les clubs et équipes nationales bélarusses devront jouer leurs matchs européens sur terrain neutre et à huis clos. Une mesure prise à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie avec la collaboration du Bélarus.Dans son communiqué, l'UEFA précise que son Comité exécutif convoquera d'autres réunions extraordinaires, sur une base régulière et continue si nécessaire, pour "réévaluer la situation juridique et factuelle au fur et à mesure de son évolution et adopter d'autres décisions si nécessaires". Lundi, l'UEFA et la FIFA, la fédération mondiale, avaient infligé une suspension "jusqu'à nouvel ordre" aux équipes nationales et aux clubs russes. (Belga)