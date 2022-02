Les Etats-Unis approuvent la vente potentielle de 250 chars d'assaut à la Pologne

Les Etats-Unis ont approuvé une importante vente potentielle à la Pologne de 250 chars d'assaut pour un montant de six milliards de dollars, a annoncé vendredi le département d'Etat, en pleine tension entre les Occidentaux et la Russie autour de l'Ukraine.La vente, qui doit encore être approuvée par le Congrès américain, concerne 250 chars d'assaut Abrams "et des équipements liés", dont des véhicules, des canons et des munitions, et doit permettre à la Pologne de "faire face aux menaces actuelles et futures" en Europe. (Belga)

