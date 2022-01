Les Etats-Unis saisissent le Conseil de sécurité de l'ONU de la crise autour de l'Ukraine

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi dans un communiqué avoir demandé une réunion publique lundi du Conseil de sécurité de l'ONU sur la crise autour de l'Ukraine en raison de la menace que fait peser la Russie sur la sécurité et la paix internationales."Plus de 100.000 soldats russes sont déployés à la frontière ukrainienne et la Russie se livre à d'autres actes de déstabilisation visant l'Ukraine, ce qui constitue une menace claire pour la paix et la sécurité internationales et la Charte des Nations unies", affirme dans ce communiqué l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield. (Belga)

