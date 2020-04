Les Etats-Unis vont rouvrir un consulat au Groenland 70 ans après sa fermeture

Les Etats-Unis vont rouvrir un consulat à Nuuk, la capitale du Groenland, et ce près de 70 ans après sa fermeture, a indiqué mercredi le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo. Le Groenland fait partie du Danemark mais jouit d'une large autonomie.Les Etats-Unis entendent ainsi accroître leur influence dans la région arctique et contrer de cette manière les influences russe et chinoise qu'ils considèrent comme trop importantes. Mike Pompeo s'est dit fier d'annoncer la réouverture du consulat qui avait été fermé en 1953. Celle-ci est prévue cet été. L'année dernière, le président américain Donald Trump avait proposé aux Danois de racheter le Groenland mais ceux-ci avaient refuser. Au siècle dernier, les Etats-Unis avaient déjà tenté d'acquérir le territoire mais là aussi, le Danemark s'y était opposé. Le Groenland bénéficie d'une large autonomie mais le Danemark y reste compétent en matière de politique étrangère, de défense et monétaire. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.