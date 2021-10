Les étudiants de l'ULB et la VUB de nouveau proclamés sur la Grand-Place de Bruxelles

L'Université libre de Bruxelles (ULB) et la Vrije Universiteit Brussel (VUB) organisent, pour la deuxième année consécutive et en collaboration avec la Ville de Bruxelles, leur cérémonie de remise des diplômes sur la Grand-Place de la capitale. Les étudiants seront proclamés durant toute la semaine, à commencer par ceux de la faculté de droit et de criminologie de la VUB lundi.Vêtus de leur toge de diplômés, les étudiants ont été proclamés un par un sur le balcon de l'Hôtel de Ville de Bruxelles, où ils ont pu remercier leurs proches pour le soutien reçu lors de leurs années d'études. Ils ont ensuite pris place dans une tribune, face à leur famille et leurs amis. Les diplômes ne sont pas remis sur place, mais la cérémonie de proclamation a une grande valeur symbolique. Selon la rectrice de la VUB, Caroline Pauwels, il s'agit du couronnement d'une période de cheminement personnel et de développement intellectuel ainsi qu'une source d'inspiration pour leur avenir individuel. Les étudiants de la VUB seront proclamés jusque mercredi matin, puis ce sera au tour de ceux de l'ULB jusque samedi. La transition entre les deux universités se fera mercredi après-midi avec la proclamation des étudiants de la Brussels Faculty of Engineering (Bruface), une initiative conjointe de l'ULB et de la VUB. (Belga)