Les étudiants se mobilisent à Louvain-la-Neuve pour réclamer un retour en présentiel

Juste avant le Comité de concertation (Codeco) qui pourrait assouplir certaines mesures sanitaires en vigueur dans l'enseignement supérieur, la Fédération des étudiants francophones (FEF) a organisé vendredi une action sur la place de l'Université, à Louvain-la-Neuve. Ce rassemblement d'une centaine d'étudiants clôture une semaine de mobilisation dans plusieurs villes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour la FEF, le Codeco doit s'attaquer en urgence à la détresse psychologique dont souffrent les jeunes et décider d'un retour en présentiel. Des mesures contre la précarité étudiante sont également réclamées.D'après les chiffres présentés par la FEF, 80% des étudiants se disent aujourd'hui fragilisés psychologiquement par la crise sanitaire, et 60% se disent en décrochage. Un retour en présentiel est donc urgent, selon l'organisation étudiante, pour mettre fin à cette situation vécue par les jeunes. Par ailleurs, à la suite de la crise sanitaire, 32% des étudiants indiquent éprouver davantage de difficultés à payer leurs études cette année. Pour ce volet économique de la crise, la FEF demande à la ministre de l'Enseignement Valérie Glatigny d'adapter rapidement un plan de lutte contre la précarité étudiante. La FEF a coconstruit son propre plan contre la précarité avec plus de 5.500 étudiants. L'association annonce une nouvelle mobilisation sur ce thème, le 11 mars à 12h30 sur la place Surlet de Chokier, à Bruxelles. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.