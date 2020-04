Les évêques souhaitent la reprise progressive des célébrations dans les églises

Les évêques de Belgique ont exprimé mardi le souhait de reprendre progressivement les célébrations liturgiques, et ce en concertation avec les responsables de tous les cultes reconnus en Belgique ainsi qu'avec le gouvernement fédéral et les entités fédérées, indiquent-ils dans un communiqué.Les évêques se disent en effet "particulièrement sensibles au désir souvent exprimé de pouvoir participer à nouveau 'en présentiel' à des célébrations", mais que les normes de protection sanitaire devront être respectées "car il y va de la santé et de la responsabilité de tous", précisent-ils. Des contacts sont actuellement en cours avec les différents gouvernements du pays, poursuivent les évêques qui demandent que "le phasage de reprise des célébrations soit intégré dans les grandes lignes définies par le Conseil national de sécurité et les gouvernements en date du 24 avril dernier." (Belga)