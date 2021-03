Les femmes toujours peu nombreuses dans les postes de direction

Le monde de l'entreprise reste un bastion masculin, selon une enquête publiée par le magazine Trends. Parmi les plus grandes sociétés belges, une sur cinq ne compte aucune femme au sein de sa direction. Six sur dix n'ont par ailleurs pas de représentation féminine dans leur conseil d'administration.Le fournisseur d'informations commerciales Trends Business Information a examiné les 10.000 plus grandes entreprises belges pour son étude. Celle-ci démontre que le monde des affaires n'est toujours pas favorable aux femmes. Ces chiffres pourraient s'expliquer par le fait que les hommes ont tendance à donner des postes de responsabilité à d'autres hommes. "Une équipe de direction ou un conseil d'administration a tendance à pourvoir les postes vacants avec des personnes qui ont le même profil que celui des membres", analyse Liesbet Stevens, directrice adjointe de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. "C'est ainsi que le pouvoir masculin se reproduit." (Belga)