Les feux à peine éteint, l'Australie fait face à des inondations et à un cyclone tropical

Sortant à peine de plusieurs mois d'effroyables feux forêt, l'Australie essuie désormais des trombes d'eau à l'est et se prépare à un cyclone tropical de catégorie quatre à l'ouest.Vendredi, les pompiers de Nouvelle-Galles du Sud, Etat australien durement frappé par les feux de brousse, faisaient par de leur soulagement de voir arriver un front pluvieux , alors que quarante brasiers couvaient toujours. Samedi toutefois, Shane Fitzsimmons, le chef des pompiers des zones rurales, a dû se résoudre à annoncer "revoir les priorités" des incendies vers les inondations. D'intenses averses balaient en effet l'est de l'Australie depuis 48h, créant de nouvelles scènes chaotiques dans les régions autour de Sydney. Une quinzaine de véhicules ont été piégés dans des voies inondées dans les régions bordant la métropole samedi et les rues de la station balnéaire de Byron Bay, au nord de l'Etat, étaient sous eau. Des vents jusqu'à 90 km/h, des marées hautes hors normes et des risques d'inondations font aussi partie des prévisions du Bureau météorologique australien pour le week-end. En trois jours, près de 300 mm de pluie sont attendus dans une partie du pays qui connait la sécheresse depuis plusieurs mois et où des localités commencaient à connaitre des pénuries. Si ces pluies sont bienvenues, la désolation laissée par les feux de brousse accentue cependant le risque de dangereuses crues éclairs. A l'opposé de l'île-continent, le cyclone tropical Damien est attendu en Australie Occidentale samedi, avec des rafales de 230km/h et des "trombes d'eau très conséquentes", signale aussi le Bureau météorologique australien. Le cyclone, de catégorie trois en ce moment, approche de la côte et devrait se renforcer en catégorie quatre. Les résidents des régions côtières, peu densément peuplées, ont été avertis de se préparer à un épisode climatique dangereux. (Belga)

