Les finales de Coupe de Belgique et de Proximus League maintenues

Les finales de Coupe de Belgique de football et de Proximus League, menacées par la recrudescence du nouveau coronavirus, se dérouleront bel et bien ce weekend. La Pro League l'a annoncé jeudi."La Pro League a obtenu la confirmation, après une concertation intense, du ministre de l'Intérieur Pieter De Crem avec les bourgmestres de Bruxelles, Anvers, Bruges et Louvain, que les finales de ce week-end pourront bien avoir lieu. La finale de la Croky Cup de ce samedi et la finale de 1B de ce dimanche pourront toutes deux avoir lieu comme prévu", a écrit la Pro League. "L'évaluation de la qualité des différents protocoles de tests et de matchs établis par la Pro League et l'URBSFA a été décisive dans la décision prise par le Comité de concertation interfédéral", a précisé l'association des clubs professionnels. Samedi, le Club de Bruges et l'Antwerp s'affronteront en finale de Coupe de Belgique au stade Roi Baudouin (20h30). Dimanche (19h), Oud-Heverlee Louvain et le Beerschot se disputeront la montée dans l'élite du football belge. (Belga)