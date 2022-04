Les forces ukrainiennes continuent de défendre Marioupol

Les troupes ukrainiennes continuent de défendre Marioupol, a fait savoir dimanche le maire de la ville portuaire ukrainienne stratégique, selon CNN, en réponse à l'appel du ministère russe de la Défense à la reddition des derniers militaires ukrainiens.La Russie a exhorté dimanche les militaires ukrainiens de Marioupol, assiégée par les forces russes, à cesser les hostilités et à déposer les armes à partir de 06h00 heure de Moscou (05h00 heure belge) et a assuré que leur vie serait garantie. "Samedi soir, les occupants (russes) ont annoncé qu'ils donneraient aux troupes (ukrainiennes) la possibilité de se rendre", a déclaré le maire de Marioupol, Petro Andrushchenko sur le réseau social Telegram. "Mais aujourd'hui, nos défenseurs restent encore sur le terrain", a-t-il indiqué. Samedi soir, une grande partie de la Marioupol était aux mains des Russes. Les forces ukrainiennes se seraient retranchées dans une usine sidérurgique à l'est de la ville, au bord de la mer d'Azov. Selon la Russie, il s'agit de membres du bataillon nationaliste et "fasciste" Azov, ainsi que de mercenaires étrangers. M. Andrushchenko a balayé ces allégations. Des troupes ukrainiennes sont présentes dans la ville portuaire, selon lui. La chaîne américaine CNN a souligné qu'elle n'était pas en mesure de confirmer ces informations. (Belga)