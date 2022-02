Les gardes-frontières ukrainiens renforcent les règles à la frontière avec la Russie

Les gardes-frontières ukrainiens ont renforcé les règles de passage vers la Russie mercredi. Aucune personne n'est autorisée à se rendre à proximité des frontières avec la Russie, le Bélarus et les régions séparatistes de Lougansk et de Donetsk durant la nuit.Il est également interdit de filmer ou de prendre des photos aux postes-frontières. En outre, le nouveau règlement stipule que les navires ne sont pas autorisés à naviguer de nuit le long des côtes de la mer Noire et de la mer d'Azov. Plus tôt dans la journée, le Conseil de sécurité ukrainien a déclaré l'état d'urgence pour trente jours par crainte d'une invasion russe. Kiev a demandé à tous ses ressortissants se trouvant en Russie de quitter le pays immédiatement. (Belga)