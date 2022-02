Les gérants des résidences-service évacuées à Grammont restent en détention

Le couple de gérants de deux résidences-service évacuées début février par la police à Grammont reste en détention, a confirmé jeudi la chambre des mises en accusation de Gand. Le gérant de 49 ans et son épouse de 37 ans, placés sous mandat d'arrêt le 4 février, étaient allés en appel contre leur maintien en détention.Le dossier avait démarré après que plusieurs plaintes ont été déposées auprès d'un juge d'instruction au sujet des activités de deux résidences-service situées dans la même rue, à Grammont. Une inspection sanitaire menée sur place a mis en lumière que le titre de résidence-service avait été retiré à l'une des infrastructures en juin 2021. Les services d'inspection ont par ailleurs constaté que les résidents n'étaient pas autonomes et que leur prise en charge était insuffisante. Au total, 17 résidents des deux établissements avaient été évacués le 3 février. Les deux gérants ont quant à eux été appréhendés le lendemain et ont finalement été placés sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction. (Belga)