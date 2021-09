Les héros du covid et des inondations ont reçu le Mérite wallon

Dans le cadre des Fêtes de Wallonie, le gouvernement wallon a remis samedi les décorations du Mérite wallon. La récompense accordée à des qualités et des actions exceptionnelles est allée notamment à des personnes qui se sont dépensées sans compter lors des inondations de juillet.Après avoir été annulée l'an dernier pour des raisons sanitaires, la traditionnelle cérémonie de remise des décorations du Mérite wallon s'est déroulée samedi à Namur, au siège du gouvernement wallon. La cérémonie présidée par le ministre-président wallon Elio Di Rupo et présentée par Sara De Paduwa, revêtait cette année un caractère particulier. Outre les personnalités dont l'action remarquable contribue au rayonnement de la Wallonie (entrepreneurs, sportifs, artistes?), la Wallonie a tenu à rendre un hommage "aux personnes qui ont oeuvré sans relâche pour combattre la pandémie du covid et à remercier celles et ceux qui se sont battus sur le front des récentes inondations", a expliqué M. Di Rupo. Les Mérites wallons ont été créés il y a 10 ans afin de consacrer la reconnaissance des autorités wallonnes à toute personne physique ou morale dont le talent ou le mérite a fait ou fait honneur à la Wallonie dans une mesure exceptionnelle et contribue ainsi d'une façon significative à son rayonnement. Le Mérite wallon est composé de quatre rangs: médaille, chevalier, officier, commandeur. (Belga)

