Les hôpitaux de Vivalia passent en phase 1A

Les hôpitaux généraux de l'intercommunale Vivalia (Marche-en-Famenne, Libramont, Bastogne et Arlon) passeront lundi en phase 1A, ce qui signifie qu'ils réserveront 25% de leurs lits de soins intensifs aux patients Covid-19."Ce passage de la phase 0 à la phase 1A s'inscrit dans le cadre des recommandations du Comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC) et se justifie par l'augmentation des cas de Covid-19 enregistrés dans nos différents sites hospitaliers. Une nette tendance à la hausse des données épidémiologiques et d'hospitalisation est en effet observée depuis une dizaine de jours", explique Vivalia dans un communiqué. Vendredi matin, les hôpitaux de la province de Luxembourg comptaient 10 patients Covid en soins intensifs (quatre à Arlon, trois à Marche, deux à Libramont et un à Bastogne) et 19 patients Covid hors soins intensifs (six à Arlon, quatre à Marche, neuf à Libramont). Après le passage à la phase 1A, 10 lits aux soins intensifs seront réservés aux patients Covid, soit quatre à Arlon, deux à Marche, trois à Libramont et un à Bastogne. "Ce passage à la phase 1A ne perturbera pas l'activité dans nos hôpitaux: les consultations, opérations et rendez-vous médicaux sont maintenus", assure Vivalia. Les conditions des visites restent pour le moment inchangées mais elles seront réévaluées la semaine prochaine en vue d'une adaptation éventuelle. Actuellement, une personne est autorisée par patient (hors Covid) et par jour, en chambre uniquement et en respectant les horaires prévus. À partir du 1er novembre, tout visiteur de plus de 12 ans devra présenter son Covid Safe Ticket à l'entrée des hôpitaux gérés par Vivalia. (Belga)