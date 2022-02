Les hôpitaux du réseau Vivalia repasseront en phase 1A la semaine prochaine

Les hôpitaux généraux du réseau Vivalia redescendront en phase 1A à partir du lundi 28 février en raison de l'évolution favorable du nombre de personnes hospitalisées positives au coronavirus, a annoncé l'intercommunale jeudi.Actuellement, moins de 25% des lits réservés aux patients Covid en unités de soins intensifs sont occupés dans les hôpitaux du réseau. L'intercommunale dénombre 3 malades hospitalisés en soins intensifs pour ou avec Covid (1 à Arlon et 2 à Libramont) et 35 hors soins intensifs (8 à Arlon, 21 à Libramont, 4 à Marche et 2 à Bastogne). Le passage en phase 1A, la moins élevée du plan "Surge Capacity Covid-19", entraîne une réduction de près de 50% du nombre de lits réservés aux patients Covid. Les hôpitaux de Vivalia compteront désormais 10 lits de soins intensifs Covid (4 à Arlon, 2 à Marche, 3 à Libramont et 1 à Bastogne) ainsi que 60 lits Covid d'hospitalisation classique. (Belga)