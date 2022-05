Les institutions européennes installées à Bruxelles ouvrent grand leurs portes le 7 mai

Ce samedi 7 mai, les institutions européennes installées à Bruxelles ouvriront leurs portes au grand public, à deux jours de la traditionnelle "Journée de l'Europe" (le 9 mai). La journée portes ouvertes permettra de découvrir les bâtiments du Conseil, de la Commission et du Parlement européen, concentrés autour du rond-point Schuman et dans ses environs.Le Juste Lipse sera accessible gratuitement à tous, de 10h00 à 18h00, pour une exposition interactive mettant en valeur les 27 États membres de l'Union, promet le Conseil. Une visite est également possible, qui emmènera les curieux jusque dans le bâtiment Europa voisin, où se réunissent les chefs d'État et de gouvernement quand il y a sommet. Un enregistrement préalable est ici nécessaire. De l'autre côté du rond-point, la Commission ouvrira les portes du Berlaymont. "Les visiteurs pourront découvrir les coulisses des institutions européennes, s'informer sur les politiques européennes et assister à des concerts à l'intérieur et autour du Berlaymont", informe l'exécutif européen mercredi. Le coup d'envoi de la journée sera donné à 10h00 par le commissaire européen chargé de l'Environnement, des Océans et de la Pêche, Virginijus Sinkevi?ius, en présence de Oleh Shamshur, chargé d'affaires ukrainien en Belgique. La Commission souhaite en effet placer cette journée de découverte sous le signe de la solidarité avec l'Ukraine, à la suite de l'invasion russe. "Cette année, la Journée de l'Europe 2022 est avant tout un plaidoyer pour la paix, la liberté et la démocratie en Ukraine, ainsi que pour l'unité et la solidarité avec le peuple ukrainien", communique-t-elle. Des artistes ukrainiens se produiront d'ailleurs lors de concerts au parc du Cinquantenaire et sur l'esplanade du Berlaymont, pour l'aspect plus festif du programme. Le Parlement européen ouvre lui aussi ses portes pour "des visites, des débats, des présentations interactives et des jeux", à la rue Wiertz. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.