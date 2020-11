Les Italiens invités à renoncer aux vacances au ski

Le Premier ministre italien Guiseppe Conte a annoncé qu'il faudrait faire l'impasse sur les vacances au ski cet hiver en raison de la pandémie de coronavirus. "Nous ne pouvons pas nous permettre d'autoriser les séjours à la neige", a-t-il déclaré lundi soir lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision La7. Il a également annoncé qu'un protocole commun était en cours d'élaboration avec la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron.M. Conte n'a pas exclu l'éventualité de renforcer davantage les mesures durant la période des fêtes de fin d'année. Il planche notamment sur les déplacements entre les différentes régions. La période de Noël exige des "mesures ad hoc", a-t-il indiqué. Et d'avertir que les contacts sociaux habituels en ces temps festifs ne seront pas possibles. L'Autriche a, quant à elle, indiqué qu'elle ne voulait pas entendre parler de la proposition italienne et du protocole commun visant à limiter les voyages au ski dans toute l'Europe. Le ministre autrichien des Finances Gernot Blümel a rappelé que l'économie du pays reposait en partie sur l'industrie touristique. Selon lui, la fermeture des stations de ski entraînerait une perte de 2,4 milliards d'euros de recettes sur les trois semaines de vacances de Noël. "Si l'Union européenne désire cela, il faudra qu'elle compense les pertes à hauteur de 80%", a-t-il déclaré. (Belga)