Les jardins communaux de Saint-Josse-ten-Noode de nouveau accessibles jeudi

La réouverture des jardins communaux de Saint-Josse-ten-Noode aura lieu jeudi sur base de l'horaire d'été, soit un accès autorisé jusqu'à 21h00 dans le respect des règles sanitaires, a indiqué mercredi le cabinet du bourgmestre Emir Kir.Les espaces concernés sont le Jardin des familles, le Jardin du Maelbeek, le parc Saint-François, le square Armand Steurs et le square Felix Delhaye. Les règles sanitaires en vigueur seront à respecter, à savoir la distanciation physique d'un mètre cinquante entre les personnes et l'interdiction des jeux de ballon. Également, les jeux des plaines seront inaccessibles et la population est encouragée à revenir plus tard si l'espace vert est déjà fort fréquenté. "Je suis satisfait que ces espaces verts puissent être à nouveau accessibles aux habitants dans le strict respect des règles sanitaires", s'est réjoui Emir Kir. "Comme nous le faisons depuis le début de la crise, une signalétique claire sera affichée et un travail d'accompagnement sera effectué par le service communal de Prévention." (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.