Les Jeux Paralympiques sont officiellement terminés

Les 16e Jeux Paralympiques se sont officiellement terminés dimanche. Le président du Comité international paralympique (CIP) Andrew Parsons a transmis le drapeau paralympique à la maire de Paris Anne Hidalgo, la capitale française accueillant la 17 édition en 2024 (28 août-8 septembre), lors de la cérémonie de clôture.Quatre athlètes belges ont assisté à la cérémonie de clôture. Parmi eux, Peter Genyn, médaillé d'or sur le 100 mètres en catégorie T51 vendredi, et médaillé d'argent sur le 200 mètres quelques jours plus tôt, portait le drapeau belge. Roger Habsch, Joyce Lefevre et Gitte Haenen étaient également présents, après avoir figuré en compétition vendredi et samedi. Au total, 32 athlètes belges ont pris part aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Les athlètes ont néanmoins dû rentrer chez eux après leur compétition en raison des mesures strictes liées au coronavirus dans la capitale japonaise. La délégation belge a conquis quinze médailles dont quatre en or, trois en argent et huit en bronze. En dressage, Michèle George a obtenu deux médailles d'or, tandis que Manon Claeys a été médaillée de bronze à deux reprises. Le sprinteur en chaise roulante Peter Genyn (or et argent) et Roger Habsch (deux médailles de bronze) ont également ramené deux médailles chacun. Les autres médailles ont été remportées par les cyclistes Tim Celen (argent et bronze), Ewoud Vromant (argent), Maxime Hordies (bronze) et le duo en tandem Griet Hoet et Anneleen Monsieur (bronze), ainsi que par les pongistes Laurens Devos (or) et Florian Van Acker (bronze). La Belgique a terminé 31e au classement des médailles. (Belga)