Les joueurs anglais Mason Mount et Ben Chilwell en isolement par mesure de précaution

La fédération anglaise de football (FA) a placé les internationaux Mason Mount et Ben Chilwell en isolement par précaution. Le duo de Chelsea a eu un contact étroit avec Billy Gilmour vendredi lors du match à Wembley contre l'Écosse (0-0). Le milieu de terrain écossais de Chelsea a été testé positif au coronavirus lundi.Bien que tous les internationaux anglais aient été testés négatifs dimanche et lundi, la FA a décidé d'isoler momentanément le milieu de terrain Mount et le latéral gauche Chilwell du reste de l'équipe. "Nous le faisons en attendant de nouvelles discussions avec le service de santé anglais", a communiqué la FA. Mount est titulaire avec l'Angleterre tandis que Chilwell est réserve. L'Angleterre boucle la phase de groupe ce mardi contre la Tchéquie. Les deux pays ont 4 points. Avec un match nul, ils s'assurent tous deux une place en huitièmes de finale (Belga)