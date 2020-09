Les Journées du Patrimoine à Bruxelles ont attiré 25.000 visiteurs

La 32e édition des Journées du Patrimoine à Bruxelles constitue un succès, selon ses organisateurs. Quelque 25.000 personnes se sont inscrites ces 19 et 20 septembre afin de (re)découvrir le patrimoine et quelques perles cachées de la région capitale.Afin de permettre aux milliers de visiteurs de participer de façon fluide aux 98 activités proposées en cette période de pandémie, il était nécessaire de s'inscrire à l'avance. Près de 200 guides ont été déployés pour fournir aux participants les meilleures informations et l'historique correct, tandis que 100 hôtes et 105 préposés étaient responsables de la supervision. De nombreux bâtiments architecturaux uniques et des joyaux cachés étaient à découvrir lors de cette édition. "L'un de nos objectifs est de faire découvrir et d'utiliser notre patrimoine. Certains bâtiments sont ouverts de temps en temps, mais pas toujours. L'une des politiques que nous avons actuellement est d'attirer à la fois les Bruxellois et les touristes pour montrer cette richesse. Avec visit.brussels et d'autres organismes, nous devons rendre cela encore plus évident", a déclaré le secrétaire d'État bruxellois à l'urbanisme et au patrimoine Pascal Smet (one.brussels-sp.a). Le thème des Journées du Patrimoine dans la capitale cette année était "Couleur", une couleur "qui est présente partout dans la ville". (Belga)