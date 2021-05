Les Lakers peuvent encore rêver d'une qualification directe pour les playoffs

Les Los Angeles Lakers peuvent encore rêver d'une qualification directe pour les playoffs de la NBA, la ligue nord-américaine de basketball, après leur victoire 122-115 à Indiana samedi soir.Les champions en titre ont pu compter sur le grand retour de LeBron James, totalement remis de sa blessure à la cheville, qui a scellé la victoire des Lakers en fin de match avec 24 points, 7 rebonds et 8 assists. Le 'King' a été bien épaulé par Anthony Davis, auteur de 28 points et 10 rebonds. Au classement, les Lakers occupent toujours la 7e place de la conférence Ouest et doivent actuellement disputer le 'play-in', le barrage pour les deux derniers tickets pour les playoffs. Les Angelinos peuvent encore espérer décrocher la 6e place, directement qualificative pour les playoffs. Ils devront battre La Nouvelle-Orléans dimanche lors de la dernière journée de la saison régulière et espérer que Portland s'incline contre Denver. Toujours à l'Ouest, Phoenix peut lui encore rêver de la première place de la conférence après son large succès 103-140 à San Antonio. Les Suns devront encore battre les Spurs dimanche et espérer que Utah s'incline contre Sacramento. À l'Est, New York reprend la 4e place de la conférence après sa victoire 118-109 contre Charlotte, conjuguée à la défaite 122-108 de Miami sur le terrain de Milwaukee. Le Heat glisse lui à la 6e place et devrait retrouver Milwaukee au premier tour des playoffs tandis que New York devrait affronter Atlanta, 5e. Dans les autres rencontres de la soirée, Brooklyn a conforté sa deuxième place à l'Est en battant Chicago (105-91) et Boston, 7e à l'Est et assuré de jouer le barrage, l'a emporté 108-124 à Minnesota. (Belga)