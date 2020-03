Les lauréats des Etoiles de Molenbeek ont été récompensés vendredi soir

Environ 300 personnes ont pris part vendredi soir à la soirée de gala des Etoiles de Molenbeek, qui s'est tenue à la maison communale.La cérémonie des Molenbeekois de l'année s'était tenue en 2015, 2016 et 2017. La bourgmestre Catherine Moureaux a décidé de relancer en 2020 l'initiative et de lui donner un nouveau souffle en l'intitulant les Etoiles de Molenbeek et en l'accueillant dans les murs de la maison communale. Auparavant, la soirée se tenait au château du Kareveld. "Il s'agit pour notre commune de mettre en lumière le talent et l'énergie des Molenbeekois à travers les personnalités qui font grandir Molenbeek et qui font rayonner positivement l'image de la commune en Belgique et dans le monde", souligne Catherine Moureaux. "Chaque Molenbeekois doit savoir qu'il sommeille une étoile en lui". La soirée était parrainée par Nabil Ben Yadir, le réalisateur du film "Les Barons". Les lauréats désignés par le Collège se sont vu décerner un trophée. Il s'agit notamment de Jeny Bonsenge, une chorégraphe de 25 ans admirée, avec sa jeune élève Anae, par des millions de fans sur internet. Le duo a été reçue au talkshow américain d'Ellen DeGeneres. Amal Amjahid, multi-championne du monde de jiu-jitsu brésilien et cheville ouvrière de l'ASBL CENS Academy qui œuvre à l'éducation et l'inclusion des jeunes par le sport, s'est également vu décerner un trophée, de même que Peter Downsbrough, un plasticien contemporain né aux Etats-Unis qui vit aujourd'hui à Molenbeek-Saint-jean. Le rappeur DJ Daddy K, l'inspecteur de police Mourad Dhoir, scénariste du film Lucky, l'auteure de bande dessinée Judith Vanistendael, le champion de boxe Mohamed El Marcouchi, la joueuse de hockey sur gazon Émilie Sinia, la styliste Siré Kaba et Jean-Louis Mahieux, président du comité de quartier Maritime, comptent encore dans les rangs des lauréats. Parmi les associations récompensées figurent de plus Le Foyer, qui œuvre depuis 50 ans à l'intégration des populations issues de l'immigration, la Belgian Kitchen Solidarity, qui sert des repas chauds aux démunis, Fam'Solidaires, qui vient en soutien aux mamans et l'Atelier Ciné-Photo de la Maison des Cultures. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.