Les magasins de décoration et peinture demandent à pouvoir également rouvrir leurs portes

La Fédération IVP-Coatings, qui regroupe les magasins de décoration et de peinture, demande au gouvernement de lever les ambiguïtés relatives au décret ministériel du 17 avril 2020 et de préciser que les grossistes en peinture, les magasins de décoration et peinture soient également autorisés à rouvrir aux particuliers, à condition que les règles relatives à la "distanciation sociale" soient respectées.La récente réouverture des magasins de bricolage, "qui proposent également une gamme de peinture, entraîne une concurrence déloyale à l'égard des nombreux grossistes en peinture, magasins de décoration et magasins de peinture de notre pays", souligne IVP-Coatings. "Nous sommes heureux que la situation des grossistes en peinture ait été clarifiée par le dernier décret ministériel, mais nous ne comprenons pas la logique de la décision de limiter l'ouverture de ces grossistes aux professionnels et de ne pas l'étendre aux particuliers", regrette toutefois Hugo Myncke, président d'IVP-Coatings. (Belga)