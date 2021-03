Les magasins non essentiels accessibles sur rendez-vous

Face à la croissance de la pandémie, le comité de concertation a décidé mercredi de restreindre l'accès aux commerces non essentiels à partir de samedi. Ceux-ci pourront uniquement accueillir des clients sur rendez-vous.Le nombre maximum de clients pouvant se trouver simultanément sur place dépendra de la taille du magasin, mais le maximum est de 50 personnes. Deux personnes du même ménage pourront se trouver en même temps dans le magasin. Les livraisons à domicile et le "click-and-collect" resteront possibles, à condition qu'il n'y ait aucun contact physique et que le client n'entre pas dans le magasin. Les magasins essentiels (entre autres les magasins d'alimentation, les pharmacies, mais aussi les magasins de produits d'hygiène, les magasins de tissus, les fleuristes et pépinières, les magasins de télécoms et les librairies) peuvent continuer à accueillir des clients sans rendez-vous. (Belga)