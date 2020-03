Les masques buccaux fournis lundi ont été distribués, indique le SPF Santé

La cargaison de masques, arrivée à l'aéroport de Liège lundi matin, a été ré-emballée (en fonction des besoins) et distribuée dans les hôpitaux (masques de type FFP2) et dans d'autres institutions (masques chirurgicaux) selon la répartition entre la Wallonie et la Flandre, a fait savoir le Service public fédéral de Santé mardi.Le SPF Santé a organisé l'opération logistique de cette livraison en collaboration avec le ministère de la Défense, les pompiers et la protection civile. "Iriscare Brussels a, par exemple, effectué des livraisons hier/lundi dans 329 localités de la région de Bruxelles-Capitale", a expliqué le porte-parole du SPF Santé Jan Eyckmans. En ce qui concerne les lits disponibles pour les patients atteints du Covid-19, le porte-parole a spécifié qu'un tiers des lits en soins intensifs (équipés de respirateurs) étaient utilisés, et deux tiers étaient donc encore disponibles. (Belga)