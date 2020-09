Les Mercedes dominent la dernière séance d'essais libres en Russie

Lewis Hamilton (Mercedes) s'est montré le plus rapide lors de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Russie sur le circuit de Sotchi samedi. Le sextuple champion du monde a devancé son équipier Valtteri Bottas (+0.776) qui avait été le plus rapide lors des deux premières séances.La McLaren de Carlos Sainz se classe troisième à 817 millièmes de seconde d'Hamilton. Esteban Ocon (Renault/+0.960) et Sergio Perez (Racing Point/+0.973) complètent le top 5 devant Max Verstappen (Red Bull/+1.027), sixième. La journée de samedi se poursuivra avec les qualifications à 14h. Dimanche, le départ du Grand Prix de Russie, le 10e des 17 Grand Prix de la saison, sera donné à 13h10. (Belga)