Les mesures à Bruxelles sont un "signal clair" de la gravité de la situation

Les mesures prises dans la région bruxelloise pour tenter d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus constituent "un signal fort" de la gravité de la situation. Une communication nécessaire en Belgique francophone, a estimé mercredi le virologue Marc Van Ranst.Le conseil de sécurité bruxellois a décidé de fermer tous les cafés, bars et autres salons de thé, ainsi que les salles de fête dans la capitale à partir de jeudi 07h00 pour une durée d'un mois. Une interdiction de consommer de l'alcool dans les espaces publics est également instituée. Le virologue flamand Marc Van Ranst qualifie ces mesures de "sages", surtout qu'elles sont combinées à un tour de vis national annoncé mardi. Selon lui, Bruxelles s'est inspirée de la capitale française Paris, qui a instauré une fermeture des cafés pour deux semaines au moins. C'est aussi un "signal très fort, qui est absolument nécessaire en Belgique francophone". Le virologue estime que l'urgence de la situation, avec une forte hausse des nouveaux cas et du taux d'occupation des hôpitaux, n'y est pas suffisamment ressentie, "alors que les experts en Flandre s'alarment depuis déjà un mois", s'étonne M. Van Ranst, considérant que les indicateurs s'aggravent plus fortement en Wallonie et à Bruxelles. Marc Van Ranst admet toutefois que le signal est important pour toutes les grandes villes. (Belga)