Les mesures de précaution compliquent l'enregistrement à l'Office des étrangers

L'enregistrement des demandes d'asile à l'Office des étrangers (OE) accuse du retard en raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Les candidats à l'asile doivent introduire une demande en ligne avant de pouvoir se faire enregistrer mais seule une personne sur trois a déjà pu se rendre au Petit Château, selon une information de la VRT confirmée vendredi par l'OE.La crise sanitaire a obligé l'OE à adapter sa façon de travailler. Seules les demandes d'asile sur rendez-vous sont encore enregistrées. Un formulaire en ligne a été rédigé dans cette perspective. On cherche de cette manière à éviter qu'un groupe important de personnes viennent se poster devant le Petit Château. Selon l'OE, ledit formulaire a été rempli à 1.091 reprises le mois dernier. Dans ce nombre, il y a des doublons, ce qui signifie qu'on obtient finalement 879 demandes effectives. Et puisque tout le monde ne peut être reçu en même temps au Petit Château, il n'y a encore eu que 350 invitations envoyées, aboutissant à la visite de 270 personnes. "Le système d'enregistrement en ligne fonctionne mais les règles de distanciation valent évidemment pour nous aussi", explique Geert De Vulder de l'Office des étrangers. Selon lui, il serait difficile d'accueillir plus de gens. "L'infrastructure au Petit Château est ce qu'elle est". Les candidats à l'asile ne peuvent bénéficier de l'accueil que lorsqu'ils se sont faits enregistrer. M. De Vulder avoue le problème mais nuance et souligne notamment que la Belgique a fermé ses frontières. "De nombreuses personnes se trouvent donc sur le territoire depuis plus longtemps. Une partie des demandes provient également de gens qui avaient déjà entamé une procédure". (Belga)