Les métiers techn(olog)iques à découvrir aux Startech's Days les 8 et 9 novembre à Ciney

Entre infographie et cuisine, votre c?ur balance? "Mécatronique" et "contrôle industriel" restent des notions peu concrètes? Élèves, enseignants et personnes en recherche d'une formation ou d'une reconversion auront l'occasion de dissiper ces interrogations les 8 et 9 novembre à Ciney, lors des Startech's Days.Une centaine d'animations, conférences et ateliers sont au menu de cet événement de promotion des métiers techniques et technologiques. Trois "villages" proposeront aux jeunes et moins jeunes de fabriquer des biocarburants, piloter un drone ou encore de s'initier au codage, tandis que cinq conférences tourneront autour de l'orientation professionnelle, dès l'école. Mais le point d'orgue sera sans aucun doute les finales du championnat belge des jeunes professionnels de demain. Chaque finale regroupe six à huit talents âgés de 17 à 25 ans. Ces jeunes déploieront leur expertise pour tenter de se distinguer en peinture et décoration, maçonnerie, gestion des réseaux informatiques, service en salle, boulangerie et autres technologies du web. Au total, 22 métiers sont ainsi représentés dans cette dernière étape du concours, après des présélections orchestrées principalement via les écoles professionnelles et auxquelles 800 jeunes issus de toute la Belgique ont participé. Les gagnantes et lauréats du championnat belge s'entraîneront ensuite pour la compétition mondiale, les WorldSkills de Shanghai en 2022. L'objectif de ces compétitions est double: se dépasser personnellement et se démarquer professionnellement dans des métiers souvent méconnus ou peu considérés, voire en pénurie comme la conduite poids lourd ou le plafonnage. Elles permettent en outre de lever le voile sur la diversité des professions techniques et technologiques en proposant à un large public de rendre plus concrètes ces formations. Lundi 8 et mardi 9 novembre, les élèves de sixième primaire au supérieur pourront ainsi toucher au travail manuel et s'émerveiller, ici, des nuances qu'offre la couleur lorsqu'elle se met en peinture ; là, de la rigueur qu'exige le métier de couvreur ou technicienne automobile. Les enseignants auront, eux, l'opportunité de suivre des ateliers pédagogiques et de nourrir leurs idées de stages ou de visites avec leurs élèves. Les familles et les personnes en recherche d'emploi aussi sont les bienvenues pour tâter du terrain et déconstruire les stéréotypes liés à certaines professions. Si l'entrée est gratuite, une inscription préalable est de mise via le site http://tickets.worldskills.be, tout comme le Covid Safe Ticket pour toute personne âgée de plus de 16 ans. (Belga)