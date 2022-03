Les Mondiaux de shorttrack officiellement déplacés en avril

Les Championnats du monde de shorttrack se tiendront du 8 au 10 avril à Montréal, a confirmé jeudi l'Union internationale de patinage (ISU).La compétition devait initialement se tenir du 18 au 20 mars. En raison de la pandémie de coronavirus et de la guerre en Ukraine, il a été décidé de reporter l'événement de trois semaines. Le sélectionneur Pieter Gysel n'est pas très heureux de la manière d'agir de l'ISU. "A mon avis, il est trop tard pour changer les dates", a-t-il réagi. "S'ils n'osent pas l'organiser, ils doivent annuler le tournoi." La Belgique pense envoyer quatre patineurs: deux chez les dames et deux chez les messieurs. Les deux olympiens Hanne Desmet, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin, et son frère Stijn Desmet sont assurés de leur place. Les deux autres seront qualifiés après une épreuve de sélection à Hasselt. (Belga)