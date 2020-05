Les Mondiaux de triathlon longue distance d'Almere reportés en 2021

Les Mondiaux de triathlon longue distance, qui devaient se tenir en septembre à Almere, aux Pays-Bas, ont été reportés en 2021.Almere a été choisi par l'Union internationale de triathlon (ITU) pour organiser les 'World Multisport Championships', au cours desquels les titres mondiaux sont disputés dans six disciplines: le duathlon sprint, le duathlon standard, le triathlon cross, l'aquathlon, l'aquabike et donc le triathlon longue distance. Sur cette dernière épreuve, Alexandra Tondeur avait été sacrée chez les dames l'an passé à Pontevedra. Les 'World Multisport Championships' se tiendront désormais du 3 au 12 septembre 2021. "Ce n'était pas une décision facile à prendre pour nous, mais vu la situation rencontrée par des athlètes du monde entier, beaucoup d'entre eux ayant un accès insuffisant à l'entraînement en raison du confinement, et avec les restrictions de voyage d'application dans beaucoup de pays, nous étions tous d'accord que la meilleure option pour toutes les personnes concernées était de reporter d'un an l'événement", a déclaré Marisol Casado, présidente de World Triathlon. En conséquence, Townsville (Australie) accueillera désormais l'édition 2022, tandis qu'Ibiza (Espagne) sera l'hôte de l'événement en 2023. (Belga)