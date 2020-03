Les mosquées priées de garder portes closes jusqu'au 3 avril

L'Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) et le Conseil de coordination des institutions islamiques de Belgique (CIB) demandent, vendredi, aux mosquées de fermer leurs portes au moins jusqu'au 3 avril.Cette décision intervention à la suite des mesures annoncées, jeudi soir, par le Conseil national de sécurité pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Toute activité récréative, sportive, culturelle, folklorique... est ainsi suspendue jusqu'au 3 avril. Les imams et responsables des mosquées de Belgique sont ainsi priés de fermer "les portes des lieux de culte au public et de suspendre toutes leurs activités" à partir de vendredi jusqu'au 3 avril, "afin de contribuer à l'effort collectif pour limiter au maximum les contaminations entre les personnes", déclarent l'EMB et le CIB dans un communiqué commun. La décision concerne les cinq prières quotidiennes, les cours coraniques, de religion et de langue arabe (dispensés tant aux adultes qu'aux enfants), les conférences et toute activité en groupe. "Il est important que l'ensemble de la communauté musulmane comprenne et respecte scrupuleusement toutes les recommandations et les décisions émises par les autorités publiques belges dans cette période critique pour préserver la santé publique", concluent les deux instances. (Belga)