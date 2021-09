Les Néerlandais protestent contre la crise du logement

Des milliers de personnes se sont rassemblées, dimanche après-midi, dans le Westerpark d'Amsterdam, pour manifester contre la crise du logement qui frappe en ce moment les Pays-Bas.D'après les dernières statistiques, il y aurait une pénurie d'environ 300.000 logements chez nos voisins du Nord. L'explosion des prix de l'immobilier et l'allongement des listes d'attente pour les logements sociaux rendent la situation encore plus complexe. Résultat: des centaines de milliers de personnes attendent un logement depuis des années et le nombre de sans-abri a doublé en dix ans. Les jeunes sont, quant à eux, contraints de rester chez leurs parents ou bien ils doivent se contenter d'une chambre louée à un prix exorbitant, surtout à Amsterdam. Les étudiants séjournent également dans des auberges ou des parcs de vacances. Les organisateurs de la manifestation appelaient, dimanche, à un changement du système afin de freiner la pression du marché. Plus de 200 organisations, dont des syndicats et des organisations environnementales, ont rejoint les protestataires. D'autres actions sont prévues dans tout le pays au cours des prochaines semaines. (Belga)

