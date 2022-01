Les niveaux des cours d'eau à la baisse en Wallonie

Les niveaux des cours d'eau en Wallonie étaient normalisés ou orientés à la baisse lundi matin, même si les seuils de pré-alerte de crue restaient atteints dans certains endroits, selon le dernier bilan de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques du SPW publié peu avant 9h30.Dans le détail, la Haute Sambre, la Basse Sambre, la Haute Meuse, la Basse Semois, la Moyenne Semois, la Vierre, la Haute Semois, la Chiers, l'Ourthe Inférieure et leurs affluents sont encore en pré-alerte de crue. "Les niveaux de ces cours d'eaux sont orientés à la baisse et au vu des conditions météorologiques favorables, cette tendance devrait se poursuivre", prévoit le service public wallon. "La prudence reste conseillée pour ces zones tant que la phase de pré-alerte de crue n'est pas levée", est-il toutefois recommandé. (Belga)